Приморье показывает успехи на крабовом промысле

К 15 марта предприятия Приморского края добыли 5,5 тыс. тонн крабов, на 1,3 тыс. тонн превысив уровень прошлого года, рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

В этом году объем крабовых квот для рыбаков Приморья составляет 35,8 тыс. тонн, лимиты освоены на 15%, отметил глава агентства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, сейчас на крабовом промысле в Дальневосточном бассейне от региона задействовано 16 судов.

«Десять судов в Японском море добывают краба-стригуна, колючего и волосатого, четыре судна в Беринговом море работают на стригуне и синем крабе, два судна добывают равношипого краба в Охотском море», — уточнил Валерий Корко

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