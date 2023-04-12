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Сегодня сельдь занимает важнейшее место и в промысловом списке отечественных предприятий, и в рыбном меню наших граждан

Сельдь остается самой «народной» рыбой в России: препринт президента ВАРПЭ

Привлечь дополнительное внимание россиян к «народной» рыбе была призвана Неделя селедки с 3 по 9 апреля. Сегодня сельдь занимает важнейшее место в промысловом списке отечественных предприятий и рыбном меню наших граждан, отмечается в препринте президента ВАРПЭ Германа Зверева.

Как менялся вылов сельди за последние более чем 40 лет? Какое место эта рыба занимает на российском рынке? С чем была связана разница в позициях импортной атлантической сельди и добываемой российскими рыбаками тихоокеанской? Все эти вопросы президент ВАРПЭ Герман Зверев анализирует в препринте «О вкусной селедке замолвите слово…».

Для оценки состояния отечественного сельдевого промысла и рынка руководитель ассоциации обратился к межстрановым сравнениям, которые ФАО ведет с 1976 г., — этим объясняется временной промежуток, приводимый в обзоре.

Российский вылов сельди значительно выше объемов, добывавшихся в советское время, указал на интересные тенденции Герман Зверев. «В Советском Союзе вылов сельди приближался к нынешнему уровню российского вылова всего дважды — в 1976/1977 годах (364,7 тыс. тонн и 386,9 тыс. тонн соответственно) и 1985/1987 годах (356,5 тыс. тонн и 353,8 тыс. тонн)», — приводятся данные в статье.

Численность населения в СССР была вдвое выше этого показателя в РФ, поэтому фактическое среднедушевое потребление сельди в современной России в три раза выше, чем в советский период, обратил внимание эксперт. Получается, что «народная» рыба по-прежнему остается народной. Куда более народной, чем в советское время.

В то же время ситуация: за счет чего обеспечивается российский рынок — за счет импорта или отечественной продукции — по сравнению с советским временем менялась. В современной российской истории был очень значительный период, когда импорт выталкивал отечественного добытчика, отметил руководитель ВАРПЭ.

В среднем в год после 2000-го Россия добывает 345,4 тыс. тонн сельди (в пересчете на живой вес). Глава ассоциации приводит данные по уловам в разные годы.

Эксперт обратил внимание на то, что все «пиковые точки» российского вылова сельди совпадают с «пиками» мировой добычи этой рыбы. Россия — в отличие от Советского Союза — один из крупнейших игроков на мировом сельдевом рынке. Когда вылов сельди в мире растет, доля России на мировом рынке сельди увеличивается до 20%, а когда вылов сельди снижается, доля России сокращается до 10%.

Анализируя ситуацию на рынке, Герман Зверев указал на парадокс, характерный для периода с 2005 по 2014 гг.: когда российский рынок сельди растет — вылов тихоокеанской сельди ускоряет рост, но когда российский рынок сельди сжимается — вылов тихоокеанской сельди не тормозит падение, но и не ускоряет его.

Президент ВАРПЭ приводит ответ на вопрос, который довольно часто задавался при виде позиций тихоокеанской сельди на внутреннем рынке.

Начиная с 1994 г. на российский рынок устремился поток импортной атлантической сельди, в иные годы импорт занимал половину всего рынка, уменьшая долю тихоокеанской сельди.

За двадцать лет перерабатывающая индустрия европейской части страны плотно «подсела» на атлантическую сельдь. И дело здесь не только в том, что та удобнее в переработке. Свою роль сыграла финансовая выгода — поставки импортной сельди обеспечивались страховыми гарантиями от государства и у поставщиков была возможность работать без предоплаты. Сказывались на позициях дальневосточной сельди и логистические сложности.

Однако с 2010 г. вылов сельди в Атлантическом океане начал снижаться. В 2014 г. к природным факторам добавились и политические.

С учетом снижения поставок атлантической сельди на российский рынок доля тихоокеанской сельди в общем объеме рынка сельди выросла до 57% в 2022 г., приводятся данные в статье.

Проанализировано и влияние экспорта на внутренний рынок. «Объем экспортных поставок в 2010-2013 годы никак не влиял на уровень внутренних цен из-за масштабного присутствия на рынке импортной атлантической сельди. После введения контрсанкций цены на тихоокеанскую сельдь просто выровнялись с уровнем цен, который ранее был приемлем для переработчиков и трейдеров», — обратил внимание руководитель ассоциации.

По мнению Германа Зверева, сейчас сельдевый промысел позволяет решить две задачи: обеспечить внутренний рынок достаточным объемом продукции и обеспечить стабильный финансовый поток для предприятий за счет экспортных поставок.

У российского промысла сельди хорошие перспективы, а рыночный спрос внутри страны не снижается, убежден эксперт. «Сейчас Минсельхоз России готовит проект правительственного распоряжения, который устанавливает налоговые льготы для производителей некоторых видов продукции. Очень важно, чтобы в этот перечень внесли филе сельди. Увеличение объемов поставок филе сельди на российский рынок позволит обеспечить значительный спрос россиян на вкусную и полезную селедку», — резюмировал он.

Текст припринта с анализом российского промысла и рынка сельди смотрите в прикрепленном файле.

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