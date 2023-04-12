Квоты на Балтике и Каспии пустят на торги

Росрыболовство готовится в мае провести аукцион по продаже долей квот для промысла в Западном и Волжско-Каспийском бассейнах. Торги организованы по 31 лоту.

Аукцион по распределению долей квот вылова планируется провести в Москве 22 и 23 марта. Федеральное агентство по рыболовству по результатам торгов рассчитывает реализовать права на промышленный лов в Балтийском море балтийской сельди (2 лота), трески (4 лота), речной камбалы (4 лота), судака в Финском заливе (2 лота).

Также предложены квоты добычи в Каспийском море: щуки (5 лотов), сазана (2 лота), леща (2 лота), пресноводного сома (5 лотов), судака (3 лота), воблы (2 лота), сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 12 мая. С победителями заключат договоры сроком до конца 2033 г.

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