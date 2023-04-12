Озеро Поморья хотят задействовать в аквакультуре

В Архангельской области на аукцион выставили озерный участок под индустриальную аквакультуру. Заявки в бумажном и электронном форматах принимаются до 11 мая.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводный участок расположен на озере Большое Белое. Площадь РВУ составляет 22 га, а его начальная стоимость — 176 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 25 мая в Мурманске. С победителем заключат договор на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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