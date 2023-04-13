Промысловому флоту уделят особое внимание на «НЕВЕ-2023»

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) взяла на себя функции соорганизатора Дня рыбопромыслового флота на выставке «НЕВА-2023» в Санкт-Петербурге.

День рыбопромыслового флота на площадке выставки «НЕВА» состоится 19 сентября. Организаторы обещают целый ряд тематических мероприятий.

Рыбопромышленники становятся одними из ключевых заказчиков для российского судостроения, поэтому тема промыслового флота займет особое место в программе выставки, посвященной гражданскому судостроению, отметили в ВАРПЭ.

Запланирована конференция по обновлению и развитию рыбопромыслового флота. Для заказчиков судов организуется специальная выставочная программа. Также в течение всего дня в бизнес-зале «Морской» будут проходить деловые переговоры и подписания соглашений, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

В рамках программы квот под инвестиции на российских верфях будут построены 170 судов (105 — в рамках первого этапа и 65 — в рамках второго), напомнил президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Очень внушительный пакет заказов для отечественных судостроителей. Реализация этих проектов зависит не только от профессиональных компетенций и технических возможностей наших корабелов, но и от конструктивного диалога с заказчиками судов — рыбаками», — подчеркнул руководитель объединения.

Он выразил уверенность, что выставка-конференция «НЕВЫ-2023» станет «отличной площадкой для совместной работы, обмена мнениями по ключевым вопросам и поиску эффективных решений».

Президент ВАРПЭ и генеральный директор компании «НЕВА-Интернэшнл» Александр Ульянов закрепили договоренности по организации специальной повестки в рамках выставки соглашением о сотрудничестве.

«В кооперации с ВАРПЭ как ведущей ассоциацией рыбной отрасли России мы рассчитываем предложить рынку актуальную повестку в рамках деловых мероприятий под брендом «НЕВЫ», — прокомментировал Александр Ульянов.

В ассоциации собираются принять активное участие в тематических сессиях и круглых столах.

«НЕВА» — крупнейшая гражданская морская выставка в Восточной Европе и на всем постсоветском пространстве, которая входит в пятерку самых масштабных мировых выставок этой отрасли. Конференция и выставка учреждены в 1990 г. совместным распоряжением Министерством судостроительной промышленности и Министерством морского флота СССР. «НЕВА» проводится раз в два года в Санкт-Петербурге. В нынешнем году мероприятие состоится с 19 по 21 сентября.

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