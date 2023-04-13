Список рыбных поставщиков в Китай вновь пополнили

Главное таможенное управление Китая расширило список российских судов и предприятий, рыбная продукция с которых одобрена для поставок в страну. Добавлено еще 32 объекта.

Перерабатывающие суда:

«Гермес», ООО «Росрыбфлот»;

«Юрий Орел», ООО «Морской бриз»;

«Антарес», ООО «Росрыбфлот»;

«Лари» ООО «Сигма Марин Технолоджи»;

«Иван Калинин», ООО «Востокрыбрпром»;

«Каратаево», ООО «Союз Рыбаков»;

«Цефей», ООО «РК ЗАРЯ»;

«Пегас», ЗАО «Тефида»;

«Онор», ООО «Краб-стригун»;

«Ясный», ООО «Гранис»;

«Мыс Басаргина», ООО «РМД ЮВА 1»;

«Яхонт», АО «Дальрыба».



Рыболовные суда:

«Оксино», ООО «РК Путина»;

«Заполярье», СПК РК «Андег»;

«Командор», АО РП «АКРОС».



Перерабатывающие предприятия:

ООО «Аквамарин»;

ООО «Рыбокомбинат «Оссорский»;

ООО «Омега»;

ООО «Владимирово»;

ООО «Босантур-2»;

«Куйбышевский», ООО «Континент»;

ООО «Литораль».

Кроме того, холодильные склады:

АО «Находкинский морской рыбный порт»;

ООО «Владайс»;

ООО «Инсофт Лоджистик»;

ООО «УК Грандо».

А также транспортные суда:

«Фрио Кианит», ООО «Дилмас»;

«Артемида», ООО «Росрыбфлот»;

«Фрио Посейдон», ООО «Лодия»;

«Фрио Наварин», ООО «Владивостокский рефрижераторный флот»;

«Афина», ООО «Свелна Трейд»;

«Айс Оушен», ООО «Риера Флота».

Всего на поставки рыбопродукции сейчас одобрено 866 объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Руководство по использованию CIFER, а также ответы на часто возникающие вопросы размещены на сайте Россельхознадзора в разделе Экспорт/Импорт — Китай — Экспорт .

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