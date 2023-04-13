Список рыбных поставщиков в Китай вновь пополнили
Главное таможенное управление Китая расширило список российских судов и предприятий, рыбная продукция с которых одобрена для поставок в страну. Добавлено еще 32 объекта.
Перерабатывающие суда:
«Гермес», ООО «Росрыбфлот»;
«Юрий Орел», ООО «Морской бриз»;
«Антарес», ООО «Росрыбфлот»;
«Лари» ООО «Сигма Марин Технолоджи»;
«Иван Калинин», ООО «Востокрыбрпром»;
«Каратаево», ООО «Союз Рыбаков»;
«Цефей», ООО «РК ЗАРЯ»;
«Пегас», ЗАО «Тефида»;
«Онор», ООО «Краб-стригун»;
«Ясный», ООО «Гранис»;
«Мыс Басаргина», ООО «РМД ЮВА 1»;
«Яхонт», АО «Дальрыба».
Рыболовные суда:
«Оксино», ООО «РК Путина»;
«Заполярье», СПК РК «Андег»;
«Командор», АО РП «АКРОС».
Перерабатывающие предприятия:
ООО «Аквамарин»;
ООО «Рыбокомбинат «Оссорский»;
ООО «Омега»;
ООО «Владимирово»;
ООО «Босантур-2»;
«Куйбышевский», ООО «Континент»;
ООО «Литораль».
Кроме того, холодильные склады:
АО «Находкинский морской рыбный порт»;
ООО «Владайс»;
ООО «Инсофт Лоджистик»;
ООО «УК Грандо».
А также транспортные суда:
«Фрио Кианит», ООО «Дилмас»;
«Артемида», ООО «Росрыбфлот»;
«Фрио Посейдон», ООО «Лодия»;
«Фрио Наварин», ООО «Владивостокский рефрижераторный флот»;
«Афина», ООО «Свелна Трейд»;
«Айс Оушен», ООО «Риера Флота».
Всего на поставки рыбопродукции сейчас одобрено 866 объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Руководство по использованию CIFER, а также ответы на часто возникающие вопросы размещены на сайте Россельхознадзора в разделе Экспорт/Импорт — Китай — Экспорт.
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