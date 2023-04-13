На Сахалине взяли группу крабовых браконьеров

В Поронайском районе Сахалинской области пограничники задержали группу лиц, незаконно добывавших камчатского краба с лодок. Изъято более 1,9 тонны ценного биоресурса без документов.

В руки правоохранителей попали два гражданина Российской Федерации и два иностранца, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

Отмечено, что ущерб водным биоресурсам от противоправной деятельности может превышать 9,5 млн рублей.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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