Рыбопромышленникам Южной Кореи помогут оплатить счета за электричество

В Республике Корея власти провинции Южная Кёнсан решили компенсировать рыбной отрасли часть затрат на электроэнергию. Ее стоимость сильно возросла в течение прошлого года, отмечают СМИ.

Администрация провинции выделит 560 млн вон (около 423 тыс. долларов) в рамках пакета срочной помощи аквакультуре, холодильным складам, заводам по производству сушеных рыбы и морепродуктов и другим отраслевым предприятиям региона, пишет южнокорейская пресса.

Средства пойдут на компенсацию 50% стоимости электричества, использованного предприятиями в первом квартале 2023 г. По подсчетам региональных властей, мера коснется более 2 тыс. рыбопромышленных домохозяйств, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечают СМИ республики, с апреля по январь Корейская электрическая корпорация из-за рекордного операционного убытка три раза повышала стоимость электроэнергии для сельского хозяйства страны. В итоге цена достигла 16,1 воны (около 0,012 доллара) за 1 кВт/ч, увеличившись на 47,1%.

Руководитель отдела морских дел и рыболовства провинции Ким Чехон обратил внимание, что у рыбопромышленников увеличились затраты на электричество и отопление. Субсидия должна помочь бизнесу смягчить рост издержек.

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