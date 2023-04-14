Дело о многомиллионной рыбной контрабанде рассмотрят во Владивостоке

Житель столицы Приморья обвиняется в контрабанде в Китай двух крупных партий минтая и палтуса. По данным правоохранителей, незаконный доход составил 22,5 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Хасанского района. Фигуранту инкриминируют два эпизода по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

«В октябре 2020 года он, занимая должность директора юридического лица, приобрел свыше 130 тонн мороженого минтая, в отношении которого подделал ветеринарно-сопроводительные документы, указав недостоверную информацию о хранении продукции на территории уполномоченной на экспорт организации. Затем обвиняемый автомобильным сообщением перевез товар на территорию Китайской Народной Республики», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2020 г. аналогичным образом фигурант осуществил контрабанду свыше 6 тонн мороженого палтуса.

Районный прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемого сумы полученного незаконного дохода — 22,5 млн рублей. Дело направлено в суд.

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