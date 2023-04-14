Рыба все активнее едет по рельсам на запад страны

С января по март по железной дороге из Приморского края было отправлено 183,6 тыс. тонн рыбной продукции (+8,7% к аналогичному периоду прошлого года). Перевозка этих товаров в контейнерах составила 119,7 тыс. тонн (+3,7%).

В марте отправлено 61 тыс. тонн рыбной продукции, прибавка составила 13,8% к уровню марта 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По ее данным, основной объем поехал к грузополучателям в Московскую область (15 тыс. тонн), на Урал (19,2 тыс. тонн) и в Сибирь (17,5 тыс. тонн).

Экспортные поставки тихоокеанских рыбы и морепродуктов по железной дороге из Приморья за март составили 6,5 тыс. тонн, с начала года — 14,7 тыс. тонн, отметили в ДВЖД.

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