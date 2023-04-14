Экспортеров рыбы в Китай просят свериться с CIFER

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры проанализировал данные, внесенные в китайскую систему регистрации иностранных поставщиков (CIFER). Оказалось, что по ряду предприятий РФ там неполные списки товаров.

«У части рыбоперерабатывающих предприятий/судов в системе CIFER был выявлен не полный перечень рыбопродукции, который был заявлен и подтвержден по результатам обследования предприятия/судна», — сообщили Fishnews в НЦБРП.

Экспортеров просят проверить в личных кабинетах включение полного перечня заявленных и подтвержденных видов продукции.

«В случае отсутствия в системе CIFER какого-либо вида ВБР или вида обработки, вам необходимо подать заявку в системе CIFER на модификацию, дополнив необходимые виды ВБР», — обратили внимание в Центре.

Учреждение также напоминает, что необходимо руководствоваться перечнем разрешенных видов водных биоресурсов, внесенных Главным таможенным управлением КНР в CIFER.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в НЦБРП по телефону +7 (495) 742-61-13 или на почту fishquality@fsvps.gov.ru, mail@fishquality.ru.

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