Икра все-таки попробует цифровую маркировку

Эксперимент по цифровой маркировке икры будет проводиться в России до апреля 2024 г. — такое решение приняло правительство. Тестировать систему будут на лососевой и осетровой продукции.

Правительство постановлением от 14 апреля 2023 г. № 598 определило основные параметры эксперимента по цифровой маркировке икры. Тестироваться система будет с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Со стороны госорганов обеспечивать эксперимент должны Минпромторг, Минсельхоз, Минцифры, Россельхознадзор, Росрыболовство, ФНС, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ.

Оператором информационной системы выступит ООО «Оператор-ЦРПТ» (эта же компания занимается маркировкой и других видов товаров).

Предусматривается, что участники оборота икры пока присоединятся к маркировке на добровольной основе. Для тестирования системы Минпромторг и Минсельхоз должны утвердить специальные методические рекомендации. Они определят в том числе подачу заявки на участие в эксперименте, состав сведений, которые будут вноситься в профильную информационную систему.

В список продукции для эксперимента включены товары в потребительской упаковке. Тестирование распространяется на коды ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0 «Икра осетровых», 1604 32 001 0 «Икра лососевых (красная икра)», 0305 20 000 0 «Ястычная икра лососевых и ястычная икра осетровых, полученная из целых или нарезанных на куски ястыков рыбы, соленая, копченая, сушеная, вяленая, а также полученная замораживанием цельных или нарезанных на куски соленых ястыков рыбы».

Доклады о результатах эксперимента правительство будет ждать до 1 ноября 2023 г. и 1 февраля 2024 г.

В Минпромторге заявили, что эксперимент «не приведет к дополнительным затратам участников оборота», так как плата за код маркировки не взимается, а необходимое оборудование будет безвозмездно предоставлено оператором системы маркирования. Необходимость дополнительных мер в ведомстве объясняют борьбой за чистоту рынка.

Однако в профсообществе не раз обращали внимание, что эффективность цифровой маркировки — как уже показал опыт других отраслей — не доказана, а внедрение системы становится дополнительным бременем для производителей, а значит, и для потребителей.

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