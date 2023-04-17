Камчатка приняла первые решения по лососевой путине

В этом году в Камчатском крае прогнозируется вылов более 382 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Региональная комиссия по анадромным уже определила сроки подачи заявок на промышленный лов и организацию любительской рыбалки, а также объемы для традиционного промысла.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае рассмотрела первые вопросы организации лососевой путины.

В этом году в регионе ожидается вылов в режиме промышленного, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки более 382 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 313 тыс. тонн горбуши, 28 тыс. тонн кеты и 32 тыс. тонн нерки. Объемы приводятся в протоколе заседания комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия определила срок прием заявлений об установлении на предстоящую путину объемов добычи от юридических лиц для промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки. Заявки будут приниматься до 24 апреля включительно.

На заседании были установлены объемы добычи тихоокеанских лососей по водным объектам и их частям для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов (всего около 6 тыс. тонн), а также лимиты для физлиц — представителей КМНС.

Чуть позже комиссия должна установить сроки, когда будет осуществляться добыча лососей.

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