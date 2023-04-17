Калининградский проект зарыбления угрем набирает обороты

Калининградская область в этом году продолжает реализацию рассчитанного на 12 лет проекта по зарыблению морских заливов молодью угря. На региональное предприятие завезена для подращивания очередная партия молоди в 500 кг.

Напомним, реализация проекта началась осенью 2022 г. В апреле текущего года рыбоводное предприятие ООО «Гудфиш» завезло очередную партию стекловидных личинок европейского речного угря, сообщили Fishnews в областном агентстве по рыболовству.

Личинки будут подращиваться в системе установок замкнутого водоснабжения. В сентябре рыбу планируют выпустить в акваторию Калининградского и Куршского заливов.

Всего в 2023 г. планируется выпустить порядка 1 млн экземпляров подрощенной личинки угря. Далее запланирован ежегодный выпуск от 1,5 до 2,5 млн экземпляров.

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