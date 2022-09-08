Заливы Калининградской области начали зарыблять угрем

В Калининградской области впервые за много лет начались выпуски молоди угря. С помощью искусственного воспроизводства планируется существенно увеличить промысловые запасы этой рыбы.

«Зарыбление водоемов Калининградской области молодью угря не производилось больше 30 лет. Когда-то наши рыбаки ловили до 180 тонн угря ежегодно, сейчас — около 15-16 тонн в год. Объем вылова сократился больше, чем в десять раз, — подчеркнул губернатор Антон Алиханов. — Конечно, без программы, без четкой, системной работы по зарыблению заливов личинкой угря невозможно восстановить его популяцию».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, первую партию молоди — 30 тыс. угорьков — отправили в Калининградский залив 7 августа. По словам губернатора, до конца года будет выпущено порядка 350 тыс. штук.

«Сегодня исторический момент для Калининградской области, для рыбной промышленности, для нашего предприятия, потому что мы больше всего добываем угря, — отметил председатель совета директоров группы компаний «За Родину», депутат законодательного собрания области Сергей Лютаревич. — Работу по зарыблению нужно продолжать, это задел на будущее. Думаю, что через пять-восемь лет именно этого угря мы и будем вылавливать».

Антон Алиханов рассказал, что проект по выпуску молоди угря рассчитан на 12 лет. Его реализацией занимается частная компания при поддержке правительства области. Кроме того, прорабатываются вопросы увеличения популяций и других видов рыб.

Фото пресс-службы правительства региона.



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