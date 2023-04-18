Браконьерскую камбалу не удалось выдать за горбушу

На Камчатке полицейские выявили факт незаконного вылова 18 тонн камбалы в Усть-Большерецком районе. Хранящаяся на складе продукция была промаркирована как горбуша. Подозреваемый — работник рыбодобывающего предприятия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД, нелегальный промысел велся с июля по сентябрь 2022 г. Фигурант, в должностные обязанности которого входила организация добычи биоресурсов, распорядился ставным и закидным неводами выловить камбалу на промысловом участке в устьях реки Большая. При этом соответствующей лицензии у работника не имелось.

Браконьерский улов полицейские обнаружили в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. 897 крафт-мешков с мороженой рыбопродукцией хранились в рефконтейнерах на территории организации в Петропавловске-Камчатском. Согласно ветеринарной маркировке, товар являлся потрошеной горбушей, но специалист-технолог подтвердил: в мешках находится двухлинейная камбала.

Отмечено, что сумма причиненного государству ущерба превысила 5,7 млн рублей.

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