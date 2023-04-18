У ВНИРО прибавилось возможностей для участия в механизме СПИК

Правительство внесло изменения в перечень российских научных организаций, которые могут выдавать заключения для использования инструментов специального инвестиционного контракта.

Механизм СПИК призван поддержать внедрение в производство современных технологий. По закону, к предложению о включении технологии в перечень современных должно прилагаться заключение научной организации.

В числе организаций, которые могут выдавать такие заключения, входит и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Распоряжением от 12 апреля 2023 г. № 906 правительство расширило список кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), на которые распространяется такая возможность, сообщает корреспондент Fishnews.

Для ВНИРО в список теперь входят коды 10.2 (за исключением 10.20.9) «Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски», 10.89.14.120 «Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных», 10.89.19.210 «Добавки биологически активные к пище», 10.91.10.150 «Белок кормовой».

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции в России, напомнили в пресс-службе правительства.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без торгов.

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