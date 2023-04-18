Неопределенность с документацией на рыболовные участки откликнулась в арбитраже

Минсельхозпрод Ростовской области пытался лишить рыбацкую компанию доли квоты за ее неосвоение. Однако пользователь в суде заявил, что не имел возможности вести промысел, поскольку министерство не сформировало рыболовные участки.

В Ростове-на-Дону арбитражные суды первой и апелляционной инстанции рассмотрели тяжбу между областным министерством сельского хозяйства и продовольствия и компанией-пользователем. Минсельхозпрод требовал расторгнуть договор на долю квоты на вылов судака в Цимлянском водохранилище в связи с неосвоением в 2020-2021 гг.

В 2020 г. министерство утвердило перечень участков для промышленного рыболовства в Ростовской области, в том числе в Цимлянском водохранилище. Однако пользователь-ответчик в суде указал, что, несмотря на его просьбы, минсельхозпрод так и не сформировал границы РЛУ и не провел конкурс по их распределению.

При этом, по информации Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, в 2020 г. пользователю было выдано 14 разрешений на вылов водных биоресурсов, в 2021 г. — 18. Все разрешения давались на промысел не в Цимлянском водохранилище, а в других водных объектах.

Оба арбитражных суда пришли к выводу: согласно закону о рыболовстве, при наличии в регионе перечня участков пользователь мог вести промысел только при одновременном наличии договора о закреплении доли квоты и договора пользования рыболовным участком. А договор пользования РЛУ заключается по результатам специального конкурса, который в указанном случае не проводился.

Суды отметили, что, судя по информации теруправления, пользователь не утратил интерес к добыче водных биоресурсов и что он принимал все необходимые меры к добросовестному освоению выделенных ему квот. Арбитражи отказали минсельхозпроду в расторжении договора.

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