Рыбацкий флот Колымы пополнился новым краболовом

В Магаданской области подняли флаг на краболовном судне «Омолон», построенном в рамках программы квот под инвестиции. Заказчиком стала компания «Маг-Си Интернешнл», которая к осени ждет второй краболов — «Кедон».

Торжественная церемония прошла 15 апреля в Ливадии, в Приморском крае. «Омолон» — первое судно в 30-летней истории «Маг-Си Интернешнл», построенное по заказу предприятия «с нуля» и «под ключ», и кроме того — на дальневосточной верфи.

Акт приема-передачи судна с исполнителем — Хабаровским судостроительным заводом — подписали 31 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

На церемонии поднятия российского флага присутствовали корабелы во главе с генеральным директором завода Андреем Бекасовым, большая часть руководства «Маг-Си Интернешнл», представители правительств регионов Магаданской области и Приморья, Объединенной судостроительной корпорации, банка, финансировавшего работы.

«Столько раз был на судне, пока оно строилось. Но прошелся сейчас — совершенно иное восприятие, новые эмоции. Добротно, надежно. Современное оборудование, уютные каюты, хорошая мебель. Экипажу будет максимально комфортно, насколько это вообще возможно в море, в рейсе», — поделился впечатлениями заместитель генерального директора «Маг-Си Интернешнл» по флоту Сергей Гусев.

После дооформления разрешительных документов «Омолон» выйдет на промысел. Новое судно с нетерпением ждут в Магадане.

А ближе к осени хабаровские судостроители обещают передать компании второй краболов — «Кедон». Эти суда были заложены в марте 2020 г. Длина их корпуса — 63 м, валовая вместимость — более 1 тыс. тонн, численность экипажа — 21 человек. Суда предназначены для промысла краба и его транспортировки в порт в живом виде.

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