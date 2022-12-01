Новости
Краболовы «Омолон» и «Кедон» в порту Ливадия. Фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода

«Омолон» готовится пополнить флот магаданских промысловиков

Краболов «Омолон», который строится по заказу компании «Маг-Си Интернешнл», приступает к судовым испытаниям. По договору, магаданские рыбаки должны получить полностью готовое судно от Хабаровского судостроительного завода 20 января.

Один из ключевых в судостроении этапов для краболова «Омолон» стартует 1 декабря, сообщил главный инженер магаданской рыбопромышленной компании Вячеслав Степанов.

«В течение месяца испытаем главный двигатель и все основные механизмы и агрегаты, в том числе с выходом в море. Наступает ответственный момент. В успехе не сомневаемся», — заявил он.

По словам Вячеслава Степанова, сейчас «Омолон» и еще один краболовов для магаданской компании — «Кедон» — проходят завершающий процесс отладки узлов и механизмов в порту Ливадия под Находкой. На сдаточную базу завода краболовы отбуксировали в августе-сентябре, до окончания навигации на Амуре.

Хабаровские корабелы вместе со специалистами «Маг-Си» монтируют системы пожарной безопасности под сдачу регистра, отлаживают системы охлаждения танков для перевозки краба.

Завершается работа на верхней палубе «Омолона»: покраска, установка мачт, дополнительного оборудования, эхолота, навигационной системы, сварка леерного ограждения, рассказали Fishnews в компании.

Как отметил генеральный директор «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов, руководство судоверфи подтверждает дату передачи судна. «Мы тоже не сомневаемся в том, что все произойдет в срок и качественнои уже в первой половине 2023 года «Омолон», а вслед за ним и «Кедон» приступят к промыслу», — заявил рыбопромышленник.

Суда заложили в конце марта 2020 г. Они предназначены для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт. Обязательства по строительству судов компания приняла на себя по результатам крабового аукциона 2019 г.

Длина корпуса — 63 м, валовая вместимость — более 1 000 тонн, численность экипажа — 21 человек.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Краболовы «Омолон» и «Кедон» в порту Ливадия. Фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода
  • «Омолон» приступает к ходовым испытаниям. Фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода
  • На краболове завершается установка оборудования. Фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода
  • Специалисты монтируют системы пожарной безопасности под сдачу регистра, отлаживают системы охлаждения танков. Фото пресс-службы Хабаровского судостроительного завода
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: крабкреветкасудостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Все материалы

    Интервью

    Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Коммерческий директор компании «Владснаб»

    Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Лососевая путина показала неплохие результаты

    Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

    Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

    Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

    Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

    Мария ЧУПАЛОВА

    Сын считает, что я знаю о рыбе всё

    Все материалы

    Крупным планом

    Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

    Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

    Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

    Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

    Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

    Рыбаки принимают новые заводы

    Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

    Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.