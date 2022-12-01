«Омолон» готовится пополнить флот магаданских промысловиков

Краболов «Омолон», который строится по заказу компании «Маг-Си Интернешнл», приступает к судовым испытаниям. По договору, магаданские рыбаки должны получить полностью готовое судно от Хабаровского судостроительного завода 20 января.

Один из ключевых в судостроении этапов для краболова «Омолон» стартует 1 декабря, сообщил главный инженер магаданской рыбопромышленной компании Вячеслав Степанов.

«В течение месяца испытаем главный двигатель и все основные механизмы и агрегаты, в том числе с выходом в море. Наступает ответственный момент. В успехе не сомневаемся», — заявил он.

По словам Вячеслава Степанова, сейчас «Омолон» и еще один краболовов для магаданской компании — «Кедон» — проходят завершающий процесс отладки узлов и механизмов в порту Ливадия под Находкой. На сдаточную базу завода краболовы отбуксировали в августе-сентябре, до окончания навигации на Амуре.

Хабаровские корабелы вместе со специалистами «Маг-Си» монтируют системы пожарной безопасности под сдачу регистра, отлаживают системы охлаждения танков для перевозки краба.

Завершается работа на верхней палубе «Омолона»: покраска, установка мачт, дополнительного оборудования, эхолота, навигационной системы, сварка леерного ограждения, рассказали Fishnews в компании.

Как отметил генеральный директор «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов, руководство судоверфи подтверждает дату передачи судна. «Мы тоже не сомневаемся в том, что все произойдет в срок и качественнои уже в первой половине 2023 года «Омолон», а вслед за ним и «Кедон» приступят к промыслу», — заявил рыбопромышленник.

Суда заложили в конце марта 2020 г. Они предназначены для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт. Обязательства по строительству судов компания приняла на себя по результатам крабового аукциона 2019 г.

Длина корпуса — 63 м, валовая вместимость — более 1 000 тонн, численность экипажа — 21 человек.

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