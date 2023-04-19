В Тверской области стартовал сезон зарыблений стерлядью

В Угличское водохранилище в границах Тверской области выпустили первую партию молоди стерляди — 135 тыс. экземпляров. Зарыбление прошло в рамках госзадания.

Ценную рыбу подрастили на Конаковском заводе специалисты Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ), рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

По его информации, стерлядь в регионе потеряла промысловое значение из-за увеличения антропогенной нагрузки на водные объекты. Восполнением популяции занимаются специалисты Росрыболовства, Главрыбвода и ВНИРО.

Отмечено, что за последние пять лет в Тверской области выпустили в общей сложности 18,2 млн штук молоди и личинок — стерляди, сазана, толстолобика, черного амура, щуки и судака. Почти 6 млн экземпляров приходится на стерлядь.

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