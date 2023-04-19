Поставки рыбных кормов облюбовали Верхний Ларс

Объем кормов для аквакультуры, ввозимых через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, по сравнению с уровнем прошлого года вырос почти в 7 раз.

С начала года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало более 1662 тонн кормов из различных стран. При этом за аналогичный период 2022 г. было ввезено всего 167 тонн.

Динамику в управлении связывают с изменением логистических цепочек доставки европейской продукции. В то же время появились новые страны — поставщики кормов для рыбы. Турецкие предприятия, получившие разрешение на поставку необходимых для российских рыбных хозяйств кормов, нарастили объемы экспорта. Так, с начала года в РФ уже ввезено 120 тонн турецких кормов, рассказали Fishnews в управлении Россельхознадзора.

При этом в управлении отметили случаи нарушения таможенного законодательства со стороны некоторых участников внешнеэкономической деятельности. Так, 27 марта госинспекторы задержали 20 тонн кормов для рыб немецкого происхождения. Продукция следовала из Армении в адрес российского грузополучателя в Краснодарский край.

«Причиной задержания стало отсутствие ветеринарного сертификата страны-производителя, гарантирующего выполнение ветеринарных требований. По данному факту принято решение о возврате груза, соответствующая информация направлена грузополучателю», — заявили в пресс-службе.

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