Акваторию под садки выставили на торги в Карелии

В Республике Карелия объявлен аукцион на озерный участок площадью 6,1 га под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 19 мая.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок расположен в Лоухском районе на озере Лоухском.

Стартовая цена лота — 19,5 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 1 июня в Санкт-Петербурге. Участок предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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