Российский вылов удерживает прибавку

К 18 апреля российские предприятия освоили 1,7 млн тонн рыбы и морепродуктов — на 9,4% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов вырос по сравнению с показателем за тот же период 2022 г. на 9,6% и достиг 1,33 млн тонн.

Промысел минтая на Дальнем Востоке принес 980,6 тыс. тонн (+77,7 тыс. тонн), трески — 50 тыс. тонн (почти на уровне 2022 г.), сельди — 198,8 тыс. тонн (+ 21,2 тыс. тонн), камбалы — 21,7 тыс. тонн (+3,6 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбаки Северного бассейна добыли 151,8 тыс. тонн, превысив показатель на отчетную дату прошлого года на 1,1%. Трески поймали 85 тыс. тонн, пикши — 30,4 тыс. тонн, мойвы — 23,0 тыс. тонн.

В Западном бассейне наловили 34,8 тыс. тонн, прибавка составила 5,6%. На промысле шпрота добыто 23,5 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн), балтийской сельди — 9,8 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов увеличился на 14% к уровню прошлого года и достиг 31,8 тыс. тонн. Объем добычи кильки составил 24,4 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2022 г.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 10,7 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 137,7 тыс. тонн. Это на 23% выше уровня прошлого года.

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