Южная Корея актуализировала список рыбных поставщиков

Профильное ведомство Республики Корея расширило список российских предприятий и судов для поставок продукции из водных биоресурсов. Обновленный перечень вступит в силу с 21 апреля.

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, имеющих право экспорта в страну.

Сейчас 947 российских предприятий и судов имеют право доступа на корейский рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Обновленный список размещен на сайте российского ветеринарного ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews