Южная Корея актуализировала список рыбных поставщиков
Профильное ведомство Республики Корея расширило список российских предприятий и судов для поставок продукции из водных биоресурсов. Обновленный перечень вступит в силу с 21 апреля.
Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, имеющих право экспорта в страну.
Сейчас 947 российских предприятий и судов имеют право доступа на корейский рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Обновленный список размещен на сайте российского ветеринарного ведомства.
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