Суд рассмотрит дело об амурской калуге

В Хабаровском крае перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценной рыбы — калуги. Ущерб правоохранители оценили в сумму свыше 3,7 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ. По версии следствия, в ноябре прошлого года двое жителей села Красное Николаевского района прибыли на лед реки Амур. Там они установили в воду рыболовную сеть и выловили 14 экземпляров калуги, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Отмечено, что рыбу мужчины перевезли домой к одному из них.

Доказательства были собраны при активном участии пограничников. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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