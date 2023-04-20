Азовское море богатеет осетровыми

Мониторинг осетровых в прибрежной части Азовского моря показывает постепенное восстановление популяций. Ученые объясняют это эффективной работой по искусственному воспроизводству и рыбоохранными мероприятиями.

В Азовском море обитают три вида проходных осетровых: русский осетр, севрюга и белуга. Долгое время эти популяции находились в депрессивном состоянии, однако сейчас наблюдается рост их численности, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

Во время ежегодного мониторинга на рыболовецких бригадах в прибрежье Азовского моря в 2021-2022 гг. отмечено существенное увеличение прилова русского осетра и севрюги, единично встречалась и белуга.

Все особи после необходимых измерений выпускались в естественную среду. Кроме ихтиологических показателей, в обязательном порядке оценивались параметры среды: температура, содержание кислорода в воде, скорость ветра и т.д.

Молекулярно-генетические исследования проб русского осетра и севрюги, собранных в 2022 г., показали, что более 50% особей являются потомками производителей Донского, Гривенского и Темрюкского осетровых рыбоводных заводов Главрыбвода.

Происхождение остальных особей необходимо выяснять с учетом широкомасштабной паспортизации всех стад на осетровых рыбоводных заводах, участвующих в воспроизводстве. Анализ половой структуры выборки русского осетра выявил паритетное соотношение полов: 50% самок и 50% самцов. Половой состав севрюги был представлен 38% самок и 68% самцов.

В 2023 г. исследовано 34 экземпляра осетровых, из них на долю русского осетра приходится 79,5%, на севрюгу — 20,5%. Сейчас ведется обработка генетических проб, взятых в текущем году.

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