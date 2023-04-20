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Первая Международная конференция Coldchain Eurasia пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 19 октября

Как довезти и сохранить: конференция по хранению и доставке пищевой продукции соберется в Питере

Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group и Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) проведут в Санкт-Петербурге Международную конференцию по непрерывной холодильной цепи. Встреча 19 октября призвана объединить всех участников рынка, заинтересованных в качественной доставке пищевой продукции.

Первая Международная конференция Coldchain Eurasia пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 19 октября. Усилия в организации профильного мероприятия объединили выставочный оператор рыбной отрасли Expo Solutions Group и Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС).

Участниками конференции станут грузоотправители продуктов питания, транспортные и логистические компании, производители холодильного оборудования и технологий, операторы складских и распределительных центров, торговые сети, IT-компании, финансовые и страховые компании, профессиональные ассоциации и объединения, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

Мероприятие призвано объединить всех игроков рынка, задействованных в хранении и доставке пищевой продукции, в том числе рыбной.

Предшественником международной конференции были отдельные тематические мероприятия в рамках выставки Seafood Expo Russia, проходящие в 2021 и 2022 гг. Напомним, что в этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023) состоятся на площадке КВЦ «Экспофорум» 18-20 октября.

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