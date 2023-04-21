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Оплатить госпошлину при подаче заявления на выдачу промыслового разрешения теперь можно онлайн

Разрешения на промысел: все больше опций уходит в интернет

Оплатить госпошлину при подаче заявления на выдачу промыслового разрешения теперь можно онлайн. ЦСМС подготовил инструкцию, как подавать обращение через портал госуслуг по новой форме.

На портале госуслуг обновили форму подачи заявления на выдачу, приостановление действия и аннулирование разрешений на вылов, а также внесение в них изменений. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ЦСМС.

С 11 апреля реализована возможность оплаты госпошлины онлайн при подаче заявления на «Госуслугах». При этом сохранилась возможность оплаты по квитанции.

Оплата для юридических лиц возможна только с корпоративной карты, т.е. карта должна быть именно корпоративной и должна быть прикреплена в профиле организации, обратили внимание в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

После экрана с выбором территориального управления Росрыболовства необходимо выбрать способ оплаты: на портале госуслуг (по карте или сформированной квитанции) или ввести реквизиты ранее оплаченной квитанции.

ЦСМС подготовил инструкцию для успешной подачи заявлений с помощью новой формы. При возникновении сложностей с оплатой и других вопросов необходимо обращаться в ТУ Росрыболовства.

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