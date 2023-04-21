У берегов Южной Кореи произошел пожар на российском судне

Возле южнокорейского города Ульсан произошел пожар на российском судне «Калтан», приписанном к Владивостоку. По предварительным данным, спасен 21 член экипажа.

«Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания 21.04.2023 на судне «Калтан» (порт приписки Владивосток, судовладелец — ООО «Дальрыбпром»), находящегося в 30 милях от морского порта Пусан (Республика Корея)» — сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что сейчас продолжаются спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным, эвакуирован 21 член экипажа.

«В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания», — добавили в пресс-службе.

Подробности о пожаре опубликовало южнокорейское новостное агентство Yonhap. По его информации, возгорание произошло 21 апреля в 00:43 около города Ульсан, в 300 км к юго-востоку от Сеула. Получив сигнал бедствия, на место происшествия выдвинулись спасательные суда береговой охраны, которые приняли на борт людей. Отмечено, что все члены экипажа «Калтана» — граждане РФ.

По данным агентства, 19 спасенных не пострадали, двое получили легкие травмы. Еще четверых пока не нашли.

Yonhap уточняет, что 769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов.

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