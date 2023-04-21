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Объекты расположены на полуострове Назимова в районе улицы Бархатной, 40. Фото пресс-службы Российского аукционного дома

Инфраструктуру для специализированного порта продают во Владивостоке

Во Владивостоке выставили на торги объекты недвижимости под создание специализированного портового комплекса по перевалке рыбопродукции и грузов северного завоза. Заявки принимаются до 17 мая.

Продавец объектов — ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе». Лот включает причал, три действующих железнодорожных пути, постройки и благоустроенную площадку. Они расположены на полуострове Назимова в районе улицы Бархатной, 40. Торги назначены на 23 мая. Стартовая цена лота — 1,26 млрд рублей.

По условиям договора, новый владелец будет обязан использовать объекты имущества для создания современного комплекса по перевалке и хранению рыбной продукции, а также грузов северного завоза, сообщили Fishnews в пресс-службе АО «Русский аукционный дом» (организатора торгов).

В том числе новый владелец должен будет построить холодильный склад мощностью не менее 10 тыс. тонн единовременного хранения рыбной продукции и продуктов питания.

По условиям продавца, общий грузооборот комплекса должен составить не менее 360 тыс. тонн, при этом объем перевалки грузов по программе северного завоза должен составлять не менее 180 тыс. тонн.

Новый владелец также будет обязан предоставить согласие на включение комплекса в перечень объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза для обеспечения бесперебойного обслуживания грузов.

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Fishnews

  • Объекты расположены на полуострове Назимова в районе улицы Бархатной, 40. Фото пресс-службы Российского аукционного дома
  • Лот включает причал. Фото пресс-службы Российского аукционного дома
  • Также в лот входит благоустроенная площадка. Фото пресс-службы Российского аукционного дома
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