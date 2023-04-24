Чукотские общины КМНС получили квоты на китобойный промысел

На Чукотке распределили квоты добычи серых и гренландских китов между 10 общинами коренных народов. Охота начнется после того, как Северо-Восточное теруправление Росрыболовства выпишет разрешения на промысел.

«Из общего ежегодного выделенного объема в 140 китов квоты рекомендовано распределить на 132 серых и 2 гренландских кита, предусмотрев в резерве три серых и три гренландских кита», — сообщили Fishnews в пресс-центре правительства Чукотского автономного округа.

В Чукотском районе смогут добыть 105 китов: по одному серому отведено общинам «Лаврентия» и «Нунямо», 48 — общине «Дауркин», а «Лорино» выделили 54 серых и одного гренландского кита.

Для Провиденского городского округа квота составила 26 животных: общине «Янракыннот» разрешено добыть пять серых китов, «Чаплино» — 10, «Нунлигран» и «Энмелен» — двух и трех соответственно. Общине «Сиреники» разрешено освоить пять серых и одного гренландского китов.

В городском округе Эгвекинот общине «Анкальыт» выделили квоту на трех серых кита.

В этом году разрешение на добычу было получено на месяц раньше, что может положительно отразиться на освоении квоты, отметили в окружном правительстве.

«Большинство из общин ежегодно получают региональную субсидию на развитие морского зверобойного промысла. По условиям заключенных соглашений, общинам устанавливается показатель результативности. Этот показатель включает в себя объем добычи, в том числе китов и разных морских млекопитающих, поэтому при распределении объемов учитывались те показатели, которые установлены соглашением», — обратила внимание заместитель начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Алена Пиняева.

Напомним, в 2018 г. Международная китобойная комиссия установила семилетний период реализации квоты на добычу этих животных для коренного населения Чукотки. По решению МКК, ежегодная квота не должна превышать 135 серых и 5 гренландских китов.

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