На Сахалине разыграют участки для организации любительского лова

В Сахалинской области на конкурс выставили девять участков для организации любительского рыболовства, в том числе лососевых. Заявки принимаются до 18 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, на торги выставлены три морских рыболовных участка, а также шесть речных.

Акватории расположены в Александровск-Сахалинском, Долинском, Корсаковском, Анивском, Ногликском, Смирныховском и Томаринском городских округах. Площадь РЛУ — от 5 до 10 га. Участки предоставляются на 20 лет.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews