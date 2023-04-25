Студентов Приморья зовут в портовики

Студенты «морских» вузов Приморского края могут пройти производственную практику в том числе во Владивостокском морском рыбном порту. При этом Владморрыбпорт предлагает молодым специалистам и трудоустройство по ряду востребованных направлений.

В Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского 7 апреля состоялась встреча руководства Владивостокского морского рыбного порта с ректором МГУ Денисом Буровым. Стороны обсудили реализацию программы по трудоустройству выпускников в качестве молодых специалистов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта, компания также активно сотрудничает с Политехническим институтом ДВФУ, Дальрыбвтузом и другими образовательными учреждениями.

Владморрыбпорт располагает парком перегрузочной техники и подъемных сооружений, имеет собственный вспомогательный флот (буксиры). Поэтому порт готов организовать практику студентам по различным направлениям, например эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт перегрузочной техники (подъемных сооружений), логистика, обслуживание судовых энергоустановок.

Пройти производственную практику можно и на контейнерном терминале: здесь будут рады начинающим инженерам производственной группы, операторам управления контейнерным терминалом, стропальщикам.

Владморрыбпорт активно ищет кадры: сотрудничает с центром занятости, работает с кадровым резервом, размещает объявления на специализированных сайтах, отметили в компании. Кроме того, она принимает участие в карьерных мероприятиях ведущих образовательных учреждений.

Сейчас в порту востребованы инженерно-технические работники, ремонтирующие и обслуживающие перегрузочную технику. Также нужны квалифицированные машинисты, слесари-ремонтники и другие специалисты рабочих профессий. А еще — специалисты в области перегрузочного процессов: тальманы, стропальщики, инженеры производственной группы по грузовым операциям, операторы управления контейнерным терминалом.

В числе плюсов для работников Владморрыбпорта в компании назвали гарантированную занятость, своевременную заработную плату с ежегодной индексацией, социальные гарантии, надлежащие условия труда с предоставлением спецодежды и обуви, регулярное повышение квалификации и освоение новой перегрузочной техники. А также перспективу карьерного роста и реализацию творческого потенциала.

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