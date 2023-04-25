Дело о «краснокнижной» рыбе расследуют в Нижнем Поволжье

В Астрахани возбудили уголовное дело: местного жителя подозревают в незаконном обороте осетровых. Ущерб, по предварительным данным, составил более 3,5 млн рублей.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение, перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Астраханской области, в апреле фигурант вместе с неустановленными лицами нелегально приобрел 126 туш рыб осетровых видов. По данным правоохранителей, товар держали в рыбном цеху, расположенном на улице Боевой в Советском районе Астрахани,

Отмечено, что преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального следственного комитета с полицией. Расследование продолжается.

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