Озеро Юнэ на Таймыре готовят к рыбному промыслу

Власти Красноярского края намерены заказать исследование группы озер в низовьях Енисея. Исследователям предстоит разработать рыбоводно-биологическое обоснование, в том числе подготовить прогноз общих допустимых и возможных уловов.

Информация о заказе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Максимальная цена контракта — 2 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документации закупки, объектом изучения станут популяции основных промысловых видов рыб Красноярского края: чира, сига, пеляди, тугуна, ряпушки, хариуса, налима, щуки и других. Место исследований — озеро Юнэ (фактически это семь озер под одним названием общей площадью 7 кв. км) в бассейне реки Танама (приток Енисея) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Работа ученых должна включать натурные обследования на свежепойманной рыбе. Полученное рыбоводно-биологического обоснование должно быть рассмотрено на заседании ученого совета научно-исследовательской организации, находящейся в ведении Росрыболовства. Срок исполнения контракта — до 30 ноября текущего года.

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