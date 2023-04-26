Наука хочет избавиться от пластиковых отходов при помощи взрыва

Исследователи научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» предлагают утилизировать пластиковые отходы при помощи детонационной волны. По мнению ученых, это позволит максимально разложить материалы без выделения токсичных соединений.

«Енисейская Сибирь» создана на базе Сибирского федерального университета (СФУ). Как отмечают специалисты, современные методы утилизации и переработки не позволяют уничтожить пластик полностью. После переработки часть отходов остается в виде густой смеси измельченного пластика — твердых частиц диаметром менее 5 мм с примесью клея, бумаги и других материалов.

Это крайне опасный тип пластиковых отходов, наиболее распространенный в воде и почве. Он попадает в организм животных и человека через воздух, питье и пищу, отравляя целые пищевые цепочки, и его количество ежегодно растет, обращают внимание ученые.

Один из самых опасных источников микропластика — отходы, которые скапливаются на отдаленных территориях. Сбор пластика в таких регионах экономически нецелесообразен из-за логистических расходов. Это приводит к складированию отходов на мусорных полигонах огромной площади по всему миру.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СФУ, специалисты «Енисейской Сибири» предложили уничтожать микропластик с помощью взрыва. Они отмечают, что детонация и горение — процессы, которые схожи по природе, но различны по условиям протекания и результату. Так, в мусоросжигательных камерах поддерживается температура 1200°C при давлении около 1 атм, тогда как во фронте детонационной волны температура составляет более 3000°C, а давление превышает 50 тыс. атм.

«Существует семь категорий пластика: шесть из них можно разложить нашим способом до углекислого газа и воды. Наиболее сложными в переработке являются пластики седьмого типа, которые кроме атомов кислорода, углерода и водорода содержат включения хлора и фтора. Такой пластик мы тоже можем переработать, при этом получатся соли, которые не нанесут природе вреда», — рассказал руководитель комплексной научно-технической программы «Промышленные взрывные технологии» Сергей Костылев.

По его словам, необязательно устраивать взрывы специально для утилизации пластика. Небольшие количества таких отходов можно добавлять к взрывчатым веществам при буровзрывных работах, и, если концентрация пластика подобрана правильно, взрывные характеристики детонационной смеси не пострадают.

В этом случае, считают ученые, можно добиться максимальной степени разложения полимерных основ пластика до простых веществ без выделения в атмосферу токсичных продуктов сгорания — угарного газа и оксидов азота.

«Мы предлагаем такую схему: если мусороперерабатывающая фабрика что-то утилизировать не может, то пусть измельчают, сушат и отдают нам — мы сможем разобраться», — заявил Сергей Костылев.

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