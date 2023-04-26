Права на раков Каспия разыграют на торгах в Москве

Росрыболовство выставило на аукцион почти 82% квот на промысел раков в Каспийском море. Заявки принимаются до 9 июня.

Согласно документации торгов, на торги выставлены 30 долей. Из них 29 по 2,732%, одна — в 2,742%. Стартовая цена каждого лота — 8,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион предполагается провести в Москве 15 июня. С победителями заключат договоры до конца 2023 г.

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