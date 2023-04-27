Дальнему Востоку обновили правила рыболовства

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесен ряд изменений. Они касаются регулирования учета уловов, промысла сельди, палтусов и других объектов, а также перехода на рыболовный журнал.

Часть изменений, внесенных в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, связана с заменой промыслового и технологического журналов на рыболовный журнал. Этот документ обязаны заполнять все предприятия, занятые промышленным или прибрежным ловом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом приказе прописаны особенности ведения учета добытых водных биоресурсов в случаях, когда предполагается сдача улова в живом, свежем, охлажденном виде на другое судно — для дальнейшего изготовления продукции или для доставки на берег. Уточнены действия ответственных лиц при утере орудий добычи — теперь о факте утери и принятых мерах терорган Росрыболовства необходимо информировать по окончании рейса или выхода в море.

Еще одно изменение касается внесения корректировок в журнал при отклонении веса добытых водных биоресурсов в пределах 5% от ранее заявленных значений. Теперь такая возможность существует не только для уловов и рыбной продукции, но и для разрешенных приловов.

Из новой версии правил исключено положение о предельных нормах вылова белокорого и черного палтуса в различных промысловых районах. Снят ряд запретов на промысел тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах. Уточнены ограничения промысла около устьев нерестовых рек во время хода тихоокеанских лососей.

Изменения также затрагивают регулирование традиционного рыболовства коренных народов на Амуре, в том числе при добыче лососевых. Также есть поправки по любительскому рыболовству.

Приказ Минсельхоза РФ о внесении изменений в правила вступит в силу с 7 мая.

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