Ученые рекомендуют налечь на частиковых Арктики

В Красноярском крае львиная доля вылова и продажи приходится на ценных рыб: нельму, сига, муксуна, омуля, отмечают специалисты Сибирского федерального университета. Они предлагают расширять линейки продукции за счет частиковых пород.

Сотрудники Института торговли и сферы услуг СФУ завершили первый этап исследования, посвященного промысловой рыбе Арктической зоны в Красноярском крае. Специалисты изучили данные по химическому составу разных видов северных рыб и сведения о биологической ценности пищевых продуктов из них, рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

Отмечено, что арктические территории края имеют особое промысловое значение. В северных водах обитают рыбы семейства лососевых (сиг, чир, тугун, нельма, муксун, пелядь, омуль, ряпушка и другие), а также налим, корюшка и щука.

На сегодняшний день отсутствуют системные сведения об особенностях состава рыбного сырья, добываемого на арктической территории региона. Еще меньше данных о ценности продуктов из этого сырья, полученных с помощью разных способов обработки (заморозка, посол, вяление и т.д.), констатируют эксперты.

«Как потребители мы хотим большего разнообразия рыбной продукции, желательно с использованием местного сырья и доступной по цене. Отдавать предпочтение местным локальным продуктам — это общемировой тренд, именно поэтому нам нужно уточнить и актуализировать информацию по питательной ценности и химическому составу арктических рыб Красноярского края», — подчеркнула руководитель исследования, заведующая кафедрой технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Губаненко.

По ее словам, сейчас виден перекос в использовании рыбных ресурсов Арктики — львиная доля вылова и продажи приходится на ценные породы рыб: нельмы, сига, муксуна, омуля. При этом не менее полезные и вкусные частиковые породы рыб, например, щуки или налим, мало представлены на рынке.

«Стоит расширять линейки продукции за счет частиковых пород, квоты на которые практически не изменяются. Из них также можно делать консервы, пресервы, полуфабрикаты: котлеты, пельмени, зразы и т.д. Такая рыба может быть доступнее по цене и выгодно дополнять рацион горожан благодаря высокому содержанию питательных веществ и полезных жирных кислот омега-3», — обратила внимание Галина Губаненко.

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