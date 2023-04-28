Отечественный вылов показывает прибавки

Российские предприятия продолжают успешный промысел: освоено более 1,76 млн тонн рыбы и морепродуктов. Объем добычи по сравнению с уровнем прошлого года вырос на 7,4%.

В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 7,7% к показателю за аналогичный период прошлого года и достиг 1,36 млн тонн. На промысле минтая добыто 997,3 тыс. тонн (+78,8 тыс. тонн), трески поймали 52,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, промысел сельди принес 216,5 тыс. тонн, на 17,3 тыс. тонн превысив уровень 2022 г., камбалы освоили 23 тыс. тонн, прибавка — 3,5 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбаки наловили 159 тыс. тонн. На промысле трески вылов составил 89,1 тыс. тонн, пикши добыли 32 тыс. тонн (на 6,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года), мойвы поймали 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 21% и достиг 33,8 тыс. тонн. Объем добычи кильки составил 24,5 тыс. тонн, что на 6,5 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Рыбаки Западного бассейна освоили 38,3 тыс. тонн водных биоресурсов, уровень 2022 г. превышен на 7,5%. На промысле шпрота вылов составил 25,6 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн), балтийской сельди поймали 11,1 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 11 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых приходится на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 150,6 тыс. тонн. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

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