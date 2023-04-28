Наука обновит данные о запасах енисейской корюшки

Специалисты Красноярского филиала ВНИРО провели ежегодные исследования азиатской зубатой корюшки в дельте и губе Енисея. Запасы этой промысловой рыбы ученые оценивают как стабильные.

За два месяца исследователи провели контрольные ловы, собрали ихтиологический и гидробиологический материал, а также оценили промысел, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Корюшка — распространенный объект рыболовства в Красноярском крае. В период ее миграции на Таймыре ежегодно ведется активный лов. Кроме того, в этом году в регионе по инициативе местных родовых общин впервые прошел фестиваль «Таймырская корюшка».

Как уточнили в институте, собранный материал проходит камеральную обработку. Полученные результаты используют при прогнозировании объемов рекомендованного вылова зубатой корюшки в Енисее.

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