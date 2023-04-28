США оценили свои рыбные популяции

Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA) опубликовало доклад о состоянии рыбных ресурсов страны в 2022 г. Исследователи отметили позитивный тренд по сравнению с предшествующим годом.

В докладе дан обзор 490 популяций, находящихся под управлением Национальной службы морского рыболовства (NOAA Fisheries), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз организации. Авторы документа отметили, что в прошлом году 93% популяций не подвергались чрезмерному вылову и 81% — не являлись исчерпанными. То есть количество рыб в этих популяциях достаточно высоко для обеспечения устойчивого промысла и восстановления запасов.

Год назад таких популяций было 92% и 80% соответственно, что демонстрирует позитивный тренд. При этом количество популяций, подвергающихся чрезмерному вылову, сократилось по сравнению с 2021 г. на две — до 24, а число популяций, считающихся исчерпанными, уменьшилось на три — до 48.

В докладе также говорится, что промышленное и спортивное рыболовство США обеспечивает работой 1,7 млн человек, ежегодно приносит более 253 млрд долларов от продажи продукции и обеспечивает поступление 79,4 млрд долларов в ВВП страны.

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