Большую акваторию на Волге предлагают под промысел

В Саратовской области планируется провести конкурс по закреплению участка для промышленного рыболовства со стартовой ценой 1,12 млн рублей. Заявки принимаются до 25 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, площадь участка составляет 7,4 тыс. га. Он расположен на Волгоградском водохранилище вблизи Саратова.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Акватория предоставляется на 20 лет.

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