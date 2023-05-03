Ориентиры для крабового промысла пересмотрели

Минсельхоз утвердил новые минимальные суточные объемы добычи крабов на судно в Дальневосточном бассейне. Показатели для расчета промыслового времени по одним объектам снизились, по другим — возросли.

Новые минимальные объемы вылова для судов длиной от 65 до 34 м установлены приказом Минсельхоза от 28 марта 2023 г. № 311. Этот документ вступит в силу с 1 сентября.

Напомним, что минимальные суточные объемы вылова краба органы Росрыболовства используют для расчета времени, на которое оформляется разрешение на промысел.

Изменения внесены в приказ Министерства сельского хозяйства от 13 мая 2021 г. № 291. Как скорректированы объемы, можно узнать в телеграм-канале Fishnews: https://t.me/fishnewschannel/1741.

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