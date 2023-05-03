Методологию для защиты редкой рыбы хотят обновить

Подведомственный Росприроднадзору НИИ планирует заказать разработку методологии охраны «краснокнижных» водных биоресурсов. Предполагается, что исследование будет завершено к 30 ноября.

Объявление размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчик — ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии» (ГосНИИЭНП). Максимальная цена контракта — 5 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Научная работа должна содержать обзор законодательства в области охраны водных биоресурсов, сведения о таких ВБР и ареалах их обитания. Исследователям предстоит также провести анализ ситуации с охраной, включая информацию о превентивных мероприятиях и выявленных правонарушениях.

Результатом станет актуализация методологии по охране водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

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