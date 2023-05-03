ВНИРО актуализировал нормы выхода для рыбопереработки

Вступила в силу новая редакция Единых норм выхода рыбной продукции из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры. В сборнике — актуализированные показатели технологического нормирования, систематизированные по бассейновому принципу и ассортименту.

Нынешний сборник разработан взамен утративших силу Единых норм — 2017. Скачать документ можно на сайте Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанографии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в новую редакцию впервые включены нормы выхода мороженой продукции из сиговых Западно-Сибирского бассейна. Также нормы выхода продукции из уловов Северного бассейна дополнены показателями, установленными для районов Северной Атлантики и прилегающих районов Арктики.

Сборник рекомендован к использованию предприятиями, осуществляющими промысел и переработку водных биоресурсов по действующей технической документации, а также в работе контролирующих служб.

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