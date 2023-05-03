Город ядерщиков на Урале планирует зарыблять свое водохранилище

В Свердловской области собираются начать выпуск рыбы в Верх-Нейвинское водохранилище вблизи крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана. Таким образом планируется восстановить экосистему и увеличить видовое разнообразие водоема.

Новоуральский городской округ впервые реализует масштабный проект по зарыблению Верх-Нейвинского водохранилища, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Новоуральск — один из центров страны по развитию атомной индустрии. Здесь расположено АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК), входящее в госкорпорацию «Росатом». Это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для обеспечения ядерным топливом атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.

В 2022 г. УЭХК профинансировал научно-исследовательские работы Уральского филиала ВНИРО (УралНИРО) по оценке состояния водных биоресурсов в водохранилище. По результатам было принято решение о предполагаемом объеме выпуска и предпочтительных видах рыб (сазан, судак, белый амур).

Водохранилище планируют включить в план по зарыблению водных объектов Свердловской области. Осуществить выпуски ВБР в различные точки прибрежных зон предполагается в августе текущего года.

Верх-Нейвинское водохранилище расположено на реке Нейве, площадь водоема — 13 кв. км. Сообщается протокой с озером Таватуй.

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