Зауралье рассчитывает увеличить число своих акваферм

В Курганской области на торги выставили в общей сложности 17 рыбоводных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 24 мая.

Аукцион организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, под пастбищную аквакультуру предлагают 14 озерных участков в Сафакулевском, Целинном, Варгашинском, Петуховском, Звериноголовском, Юргамышском и Карсапольском районах. Площадь РВУ составляет от 16,8 га до 778 га. Начальные цены лотов варьируются от 13,4 тыс. до 622,4 тыс. рублей.

Оставшиеся три участка — для индустриальной аквакультуры — находятся на двух реках и озере в Каргапольском, Кетовском и Частоозерском районах. Их площадь — 4, 5 и 370 га, а стартовая стоимость — 3,2 тыс., 4 тыс. и 296 тыс. рублей соответственно.

Торги планируют провести 1 июня в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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