Морских специалистов в Приморье будут готовить по-новому

Во Владивостоке создадут образовательно-производственный центр «Морской транспорт» для подготовки квалифицированных кадров. Отраслевой бизнес принимает в проекте и финансовое, и консультативное участие, отметил представитель «Сигма Марин Технолоджи» Владислав Ваксман.

Центр будет функционировать на базе Морского инженерного колледжа МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. «Морской транспорт» должен заработать уже в 2023 г. в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Соответствующее соглашение о партнерстве для создания и развития центра подписали ректор Морского государственного университета Денис Буров, и.о. министра профессионального образования и занятости населения Приморья Елена Магерчук, заместитель гендиректора по кадровой политике группы компаний «Сигма Марин Технолоджи» Владислав Ваксман, гендиректор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

Обучение стартует в сентябре. План первого набора — 650 человек. Центр займется подготовкой специалистов по актуальным «морским» направлениям: судовождение; эксплуатация судовых энергетических установок, электрооборудования и средств автоматики; монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок; организация перевозок и управление на транспорте; сварочное производство.

Планируется, что учеба займет два года, основной упор будет сделан на получение практических навыков, востребованных на рынке труда. Сейчас очень остро ощущается нехватка молодых специалистов, констатировал Александр Сапожников. Поэтому подписание соглашения — серьезное событие, которое поможет подготовить и привлечь новые кадры в рыбную отрасль, подчеркнул он.

Отдельное внимание при подготовке проекта уделяют взаимоотношениям с организациями реального сектора экономики, которые после окончания учебы готовы трудоустроить выпускников на свои предприятия.

Бизнес принимает в проекте финансовое участие, а также ориентируют, какие навыки и компетенции нужно дать курсантам, отметил Владислав Ваксман.

Он рассказал корреспонденту Fishnews, что «Сигма Марин Технолоджи» нацелена на привлечение молодежи, поэтому активно сотрудничает с разными учебными заведениями. Практику в группе компаний проходят курсанты со всей России — от Калининграда до Приморья.

Владислав Ваксман обратил внимание, что МГУ — это кузница морских кадров, которая уже давно занимается подготовкой специалистов. «И когда зашла речь о том, что можно поддержать университет во вступлении в такой проект, мы, естественно, с удовольствием откликнулись», — подчеркнул представитель «Сигма Марин Технолоджи».

Он добавил, что участие группы компаний в формировании образовательных программ помогает подготовить квалифицированных востребованных специалистов.

Отмечено, что общая сумма инвестиций в проект из федерального и регионального бюджетов, а также средств организаций-работодателей составляет 140 млн рублей. Все участники церемонии подчеркнули значимость события и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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